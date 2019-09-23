22 сентября в Баку - заключительный день чемпионата мира по художественной гимнастике. По многолетней традиции в этом виде спорта россиянкам равных в мире нет. Поздравляем чемпионок и их тренеров - всех, кто поддерживает нашу команду и болеет за Россию.

22 сентября в Баку — заключительный день чемпионата мира по художественной гимнастике. По многолетней традиции в этом виде спорта россиянкам равных в мире нет. Поздравляем чемпионок и их тренеров — всех, кто поддерживает нашу команду и болеет за Россию.Рекорд этого чемпионата за упражнение с мячами — 30 баллов. Нескончаемый поток сообщений от болельщиков и родных. Только сейчас появилось время ответить всем и выложить фотографии с пьедестала. В финале с обручами и булавами они снова на высшей ступени.Просто лучшие. И добавить здесь, пожалуй, нечего. Хоть и поделились золотом с японцами. С мячами выступили чуть слабее, чем на многоборье, поэтому бронза. Номер очень сложный: элемент, где предметы летят в никуда, а гимнастки успевают добежать и поймать их, пока делают только русские."На самом деле секрет — в Ирине Александровне. Это все она, она это все придумала, она этого добивается, и пока мы не сделаем так, как она требует, мы не закончим тренировку", — признаются спортсменки.Это все она — и тренер, и психолог, и мама. И похвалит, и пожурит, и поддержит. Все как одна наши гимнастки говорят: Ирина Винер-Усманова перед выступлением всегда находит нужные слова.- Вы как-то говорили, что на чемпионате мира нужно делиться медалями, а Олимпиаду нужно выигрывать?- Да, это говорил один очень умный человек из Международного олимпийского комитета. Поэтому мы поделились, не очень много, но поделились, — сказала главный тренер нашей сборной Ирина Винер-Усманова.Из девяти возможных золотых медалей восемь — наших. Командное первенство, индивидуальное многоборье, лента, мяч, обруч, булавы, групповое многоборье и групповое упражнение с обручами и булавами."Самое трудное — очень длинный чемпионат. Десять дней мы здесь находимся. И все время тренировки, выступления, постоянно находишься в соревновательном режиме", — отметила Ирина Зеновка, хореограф-постановщик нашей сборной.С нашей сборной работает огромная команда: тренеры, хореографы, врачи и психолог. Между выступлениями были считаные минуты. Порой гимнасткам нужно было собраться после не совсем удачных выходов."На разработку этой технологии у меня ушло 6 лет. Перед тем как они уже идут на площадку выступать, я должна у них за несколько секунд снять стресс. Они по моей команде произносят определенные слова. И потом они выходят. И успех обеспечен", — рассказала психолог нашей сборной Евгения Кузьминова.Катя Селезнева вырвала победу с обручем у израильтянки. Выступала последней, и это был единственный шанс выиграть золото. Личный тренер Кати — ее мама. С ней и отмечали победу.Дина Аверина стала первой в индивидуальном многоборье. Теперь она — одна из самых титулованных гимнасток на планете. После обруча прихрамывала на правую ногу, чем очень напугала болельщиков.Сестра Арина взяла серебро. В единственный свободный день гимнастки позволили себя погулять по центру Баку. Как обычные туристы фотографировались в папахах и рассматривали сувениры. Правда, и здесь знаменитых сестер Авериных узнавали на каждом шагу.Баку прощается с чемпионатом мира. Уже в ночь чемпионский рейс улетает в Москву. Впереди клубный чемпионат мира в Японии, в феврале – Гран-при в Москве. Но главный старт — летом 2020 года. Наши гимнастки едут на Олимпиаду в Токио.