Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала очередной рейтинг-лист ведущих спортсменов мира и россиянин Даниил Медведев, который в минувший уикенд выиграл турнир в Санкт-Петербурге, сохранил четвертую строчку в классификации. Ее возглавляет серб Новак Джокович.

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала очередной рейтинг-лист ведущих спортсменов мира и россиянин Даниил Медведев, который в минувший уикенд выиграл турнир в Санкт-Петербурге, сохранил четвертую строчку в классификации. Ее возглавляет серб Новак Джокович.В десятке лучших перестановок нет, вслед за Джоковичем стоят испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и Медведев. Русский немец Александр Зверев оставил за собой 6-е место, россиянин Карен Хачанов – на 9-й строчке. Третий наш теннисист в Топ-50 Андрей Рублев переместился с 38-го места на 36-е.