Певец Дима Билан пользуется бешеной популярностью. На его странице в социальной сети Instagram более трех миллионов фолловеров.
Певец Дима Билан пользуется бешеной популярностью. На его странице в социальной сети Instagram более трех миллионов фолловеров.
Дима поведал, зачем периодически публикует откровенные фото. По мнению исполнителя, "обнаженные" снимки привлекают больше внимания, чем посты на серьезные темы.
Так, недавно он выложил в Stories в своем Instagram статистику двух публикаций из своей ленты. На первой он в костюме пожарного рассказывает о том, как тушил горящий лес. А на другой позирует в одних трусах в томной позе на столе в гостиничном номере.
Как оказалось, второй пост посмотрело значительно больше человек – 1 288 108 и 1 046 524 соответственно. К слову, и лайков "обнаженный" кадр набрал на 20 тысяч больше.
"Радует то, что пожары волнуют вас не меньше, чем труселя, хотя труселя больше чуток", – иронично высказался Билан.
Напомним, видео, где Дима тушит пожар, вызвало бурю обсуждений. Артиста даже обвинили в том, что он пиарится на трагедии. Как писали ранее, продюсер Андрей Разин в своем Instagram-аккаунте отметил, что это настоящее кощунство. По его мнению, исполнителю стоило оказать пострадавшим от лесных пожаров реальную помощь, посочувствовать и "сделать все возможное, чтобы людям жилось легче".