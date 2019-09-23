Певец Дима Билан пользуется бешеной популярностью. На его странице в социальной сети Instagram более трех миллионов фолловеров.

Певец Дима Билан пользуется бешеной популярностью. На его странице в социальной сети Instagram более трех миллионов фолловеров.Дима поведал, зачем периодически публикует откровенные фото. По мнению исполнителя, "обнаженные" снимки привлекают больше внимания, чем посты на серьезные темы.Так, недавно он выложил в Stories в своем Instagram статистику двух публикаций из своей ленты. На первой он в костюме пожарного рассказывает о том, как тушил горящий лес. А на другой позирует в одних трусах в томной позе на столе в гостиничном номере.Как оказалось, второй пост посмотрело значительно больше человек – 1 288 108 и 1 046 524 соответственно. К слову, и лайков "обнаженный" кадр набрал на 20 тысяч больше."Радует то, что пожары волнуют вас не меньше, чем труселя, хотя труселя больше чуток", – иронично высказался Билан.Напомним, видео, где Дима тушит пожар, вызвало бурю обсуждений. Артиста даже обвинили в том, что он пиарится на трагедии. Как писали ранее, продюсер Андрей Разин в своем Instagram-аккаунте отметил, что это настоящее кощунство. По его мнению, исполнителю стоило оказать пострадавшим от лесных пожаров реальную помощь, посочувствовать и "сделать все возможное, чтобы людям жилось легче".