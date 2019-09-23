Сегодня, 23 сентября, 89 лет исполнилось Народному артисту Ивану Краско. Актер рассказал о том, как живет после развода с молодой женой и о съемках в скандальных шоу.

Сегодня, 23 сентября, 89 лет исполнилось Народному артисту Ивану Краско. Актер рассказал о том, как живет после развода с молодой женой и о съемках в скандальных шоу.Последний год выдался для Ивана Краско непростым. Он развелся с женой Натальей Краско (Шевель), переехал жить к бывшей жене Наталье Вяль, которая воспитывает двух их сыновей-школьников, а в конце весны у него появился небольшой участок в родной деревне Вартемяги в Ленинградской области, о котором тот давно мечтал. Все лето Иван Иванович хлопотал там по хозяйству.Сейчас же он входит в рабочий режим: более 50 лет Краско служит в театре имени Комиссаржевской. С бывшей женой Натальей он остался в хороших отношениях. "Развелись мы с ней и что? Собачиться? Мы друзья до сих пор. Она сегодня мне позвонила: "Вань, а когда мы с тобой встретимся? Посидим? Поговорим?". Сейчас начало сезона, беготня. Но скоро увидимся. Придет ко мне на день рождения", – сообщил Иван Краско.А ведь не так давно актер принял участие в съемках нескольких выпусков разных шоу на Первом канале, где откровенно обсуждались его отношения с женой Натальей Краско и экс-супругой Натальей Вяль. Однако Иван Краско признался, что в этих шоу "много нафантазировано" специально для остроты впечатлений зрителей."Я в "Пусть говорят" однажды довел редактора. Спросил в эфире: "А вы хотите правду знать?". Вдруг шум за кулисами и Дима Борисов туда убежал. Оказывается, редактор так перепугалась, что в обморок упала", – рассказал Иван Краско.Материал дополняется