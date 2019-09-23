Руководство московского клуба российской футбольной премьер-лиги Динамо сообщило, что Дмитрий Хохлов остается на посту главного тренера команды, несмотря на неудачи последних туров чемпионата страны. Инсайдеры сообщили, что наставник подал в отставку, но ее не приняли.

Руководство московского клуба российской футбольной премьер-лиги "Динамо" сообщило, что Дмитрий Хохлов остается на посту главного тренера команды, несмотря на неудачи последних туров чемпионата страны. Инсайдеры сообщили, что наставник подал в отставку, но ее не приняли."В связи с большим количеством слухов, домыслов и ничем не подтвержденной информации вокруг клуба, считаем необходимым официально заявить о том, что до зимней паузы в чемпионате страны работу с командой продолжит главный тренер Дмитрий Валерьевич Хохлов", — говорится в заявлении клуба."Летом мы начали глобальную перестройку команды и прекрасно понимали, что создание нового, боеспособного коллектива займет время, будет сопряжено с рисками и необходимостью оперативно справляться с системными задачами, — сообщает официальный сайт "Динамо". – Мы доверили руководство командой тренерскому штабу Дмитрия Хохлова и считаем правильным в сложившихся обстоятельствах дать возможность исправить текущую ситуацию, с учетом значительно обновленного состава"."После матча с "Сочи" [проигранного "бело-голубыми дома со счетом 2:3] у всех было много негативных эмоций. На текущий момент ни качество игры, ни место в турнирной таблице не могут удовлетворять ни болельщиков, ни тренерский штаб, ни руководство "Динамо". Это очевидно. Признаем, что в ходе подготовки команды были допущены ошибки, которые, в том числе, привели к слабым промежуточным результатам. В усилении нуждается и работа спортивного штаба", — считают руководители клуба.Функционеры считают, что исправить ситуацию можно. Тем не менее, они оговорились, что только "ближайшие результаты станут во многом показательными и определяющими для выбора вектора направления дальнейшего развития клуба". По сообщениям ряда источников, близких к руководителям "Динамо", поиск замены Хохлову, тем не менее, продолжается.