Экипаж аэробуса, благополучно севшего в поле кукурузы, наградили квартирами. Об этом сообщает ГТРК Урал. Ключи от нового жилья все члены экипажа получили лично из рук губернатора Евгения Куйвашева.

Экипаж аэробуса, благополучно севшего в поле кукурузы, наградили квартирами. Об этом сообщает ГТРК "Урал".Ключи от нового жилья все члены экипажа получили лично из рук губернатора Евгения Куйвашева. Торжественное мероприятие, на котором всех участников ЧП еще раз поблагодарили за героический поступок, прошло в минувшую субботу, 21 сентября.Теперь летчики и бортпроводники стали соседями — все они смогут въехать в новостройку микрорайона Краснолесье. Помощь в приобретении однокомнатных квартир оказали уральские бизнесмены. Герой Российской Федерации, пилот Дамир Юсупов от лица всех выступил со словами благодарности за подарок.Как известно, ЧП в небе произошло 15 сентября. Airbus A321 летел по маршруту Симферополь-Москва. После попадания в двигатели лайнера птиц самолету пришлось экстренно садиться в кукурузном поле недалеко от Жуковского. В результате происшествия все пассажиры и члены экипажа выжили. Указом президента летчики лайнера были награждены званиями Герой России.