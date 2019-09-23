Актер Иван Жидков провел
выходные в компании наследников. Экс-супруг Татьяны Арнтгольц показал в Инстаграм
семейную идиллию.
Актер Иван Жидков провел
выходные в компании наследников. Экс-супруг Татьяны Арнтгольц показал в "Инстаграм"
семейную идиллию.
В "сторис" Жидков продемонстрировал как его дети – 10-летняя дочь Маша
и сын Степан, которому в октябре исполнится два года, увлеченно смотрят мультфильм
на экране смартфона. Наследники звезды кажутся умиротворенными, им явно
нравится проводить время друг с другом.
Отметим, что после расставания с Татьяной Арнтгольц Иван
Жидков сделал все, чтобы их общая дочь Маша не чувствовала себя брошенной. Артист
часто забирает девочку на выходные и каникулы. Не так давно Маша отпраздновала день
рождения. Родители вместе поздравляли красавицу-дочь.
К слову, Маше удалось подружиться с единокровным братом
Степаном. Сына Жидкову родила вторая жена – модель Лилия Соловьева.
Наследница этим летом была в Калининграде.
Вместе с мамой Маша навещала бабушку и дедушку. Поговаривают, что
и ее отпрыска в поездке сопровождал нынешний возлюбленный – актер Марк
Богатырев. Артистка сумела наладить личную жизнь и остаться в дружеских
отношениях с бывшим мужем.