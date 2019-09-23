Актер Иван Жидков провел выходные в компании наследников. Экс-супруг Татьяны Арнтгольц показал в Инстаграм семейную идиллию.

Актер Иван Жидков провелвыходные в компании наследников. Экс-супруг Татьяны Арнтгольц показал в "Инстаграм"семейную идиллию.В "сторис" Жидков продемонстрировал как его дети – 10-летняя дочь Машаи сын Степан, которому в октябре исполнится два года, увлеченно смотрят мультфильмна экране смартфона. Наследники звезды кажутся умиротворенными, им явнонравится проводить время друг с другом.Отметим, что после расставания с Татьяной Арнтгольц ИванЖидков сделал все, чтобы их общая дочь Маша не чувствовала себя брошенной. Артистчасто забирает девочку на выходные и каникулы. Не так давно Маша отпраздновала деньрождения. Родители вместе поздравляли красавицу-дочь.К слову, Маше удалось подружиться с единокровным братомСтепаном. Сына Жидкову родила вторая жена – модель Лилия Соловьева.Наследница этим летом была в Калининграде.Вместе с мамой Маша навещала бабушку и дедушку. Поговаривают, чтои ее отпрыска в поездке сопровождал нынешний возлюбленный – актер МаркБогатырев. Артистка сумела наладить личную жизнь и остаться в дружескихотношениях с бывшим мужем.