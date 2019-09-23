22 сентября исполняется 75 лет со дня освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. К этом дню Министерство обороны России публикует новые документы о примерах героизма и самоотверженности солдат и офицеров Красной Армии при освобождении эстонской столицы.

22 сентября исполняется 75 лет со дня освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. К этом дню Министерство обороны России публикует новые документы о примерах героизма и самоотверженности солдат и офицеров Красной Армии при освобождении эстонской столицы. Из рассекреченных документов также следует, что и сами жители Эстонии, рискуя жизнью осенью 1944-го, помогали советским воинам освобождать родную землю от гитлеровцев. Наверное, для нынешних эстонских властей такое осознавать неприятно, ведь для них Красная Армия — лишь оккупант, и помогать ей не следовало. Но документы не лгут. В них — настоящая историческая правда.Им всем уже за 90, но как не прийти, не поклониться памяти погибших товарищей. Рядом с ветеранами в карауле у Бронзового солдата — сегодняшние школьники. Сотни таллинцев возлагают цветы к памятнику воину- свободителю. И никак иначе.Ветеран Валентин Вильямсоо вступил в Эстонский стрелковый корпус Советской армии в 18 лет. Сегодня ему — 96. "Эти мероприятия очень нужные, тем более сейчас такое время, когда наши ряды меньше и меньше. Мы чувствуем почтение людей, которые тут присутствуют", — отметил он.Как советских солдат, а особенно эстонцев, ветераны хорошо помнят вот эти кадры: освободителей встречают с цветами. Но сегодня официально в Эстонии дату 22 сентября не отмечают.Посла России Александра Петрова вызвали в МИД за слова о том, что жители Эстонии чтут подвиг освободивших ее советских солдат. С точки зрения министра иностранных дел республики, никакого освобождения не было. Великая Отечественная превратилась во Вторую мировую и на самом памятнике воину-освободителю."Разница есть, но главное — то, что носят в сердцах те люди, которые приходят к воину-освободителю. Их не нужно убеждать или переубеждать", — считает Петров.Таллин был освобожден советскими войсками в ходе фронтовой операции, которая началась 17 сентября 1944 года. Освобождали его войска сразу четырех фронтов. Известно, что в ходе операции Советская армия потеряла 6,5 тысячи человек убитыми и 24 тысячи раненными. 19 сентября советские войска вошли концлагерь Клоога в 37 километрах от Таллина.Сегодня от лагеря не осталось и следа, есть только небольшой мемориал. Но когда сюда вошла Красная Армия 19 сентября 44, это был первый концлагерь, который увидели советские военные в фактически нетронутом виде. Гитлеровцы и их местные коллаборанты пытались, но не успели ликвидировать следы своего преступления.Всю правду о масштабе совершенных злодеяний мир тогда не знал, освобождение Освенцима было еще впереди. Советские солдаты увидели приготовленных к массовому сожжению тела заключенных. Известно, что только при отступлении гитлеровцы убили больше 3 тысяч человек.Перед расстрелом узников заставляли искать дрова, сказав им, что в скором времени их отправят в Германию. Подробно об этом рассказывается в недавно рассекреченном донесении от политического управления Ленинградского фронта. Вместе с красноармейцами эту картину увидели и военкоры западных журналов и газет. Вот номер американского Life от 30 октября 1944 года. Журнал публикует рассказ бывшего заключенного, которому удалось выжить. Такого мир до этого еще не видел.Уже во время наступления поступают агентурные данные: гитлеровцы заминировали город, весь Таллин должен быть взорван. Вперед бросают моторизованный отряд, который успевает разминировать город. C историком Николаем Печатновым читаем акт чрезвычайной комиссии. "После освобождения Таллина были обнаружены 75 заминированных мест и извлечены свыше 100 тонн фугасов и мин", — говорит он.Но о том, что Советская армия спасла исторический Таллин от разрушения, власти сегодняшней Эстонии не вспоминают.