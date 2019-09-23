Юморист Евгений Петросян опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Там он рассказал о незаконном поведении своей бывшей супруги – Елены Степаненко.

Юморист Евгений Петросян опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Там он рассказал о незаконном поведении своей бывшей супруги – Елены Степаненко.По словам сатирика, экс-возлюбленная оккупировала его личные вещи. Уже больше года она не пускает его на территорию собственно дома."И конца, и края не видно этому беспределу", – печально заявила звезда.У Петросяна нет доступа даже к рабочим документам, к многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к собственным рукописям. В связи с этим он не имеет возможности полноценно работать."Все это, конечно, незаконно", – отметил Евгений.Тем не менее, юморист не отчаивается. "Все равно в строю! И никто меня из этого строя не вытолкнет! Потому что моя работа – это я, а я – это моя профессия! Чем сложнее путь, тем больше мускул в теле! Тем слаще для меня успех у зрителей! Да осилит путь идущий!", – бодро высказался комик.Отметим, что именно в этом дома находится кабинет, в котором снимали шоу "Смехопанорама", ведущим которой был сам Петросян. Там есть даже небольшая сцена для репетицией и пространство для большой библиотеки. По словам Евгения, в ней немало книг, которые он самостоятельно реставрировал, возвращая им первозданный вид.