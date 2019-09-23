Пилот Феррари Себастьян Феттель стал победителем гонки 15-го этапа Формулы-1 – Гран-при Сингапура. Для 32-летнего немца эта победа стала 53-й в карьере и первой – в сезоне.

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем гонки 15-го этапа Формулы-1 – Гран-при Сингапура. Для 32-летнего немца эта победа стала 53-й в карьере и первой – в сезоне.Еще один гонщик итальянской команды, 21-летний монегаск, Шарль Леклер финишировал вторым, а замкнул тройку лидеров голландец из "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Впервые в сезоне ни один пилот "Мерседеса" не попал на подиум.The wait is over