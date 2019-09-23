В продаже появился новый iPhone 11 Pro Max. Король поп-музыки Филипп Киркоров похвастался в Stories в своем Instagram, что теперь он тоже обладатель нового девайса.

В продаже появился новый iPhone11 Pro Max. Король поп-музыки Филипп Киркоров похвастался в Stories в своем Instagram, что теперь он тоже обладатель нового девайса.Снимок исполнитель сделал самостоятельно. Он сфоторгафировал себя в зеркало. "Первое фото на айфон 11 Pro Max. Воскресный день задался с утра!", – подписал кадр артист.Но внимательных пользователей Сети не проведешь. Они моментально заметили, что на фото старая модель гаджета – iPhone X. Ее Apple презентовала еще два года назад.Фанаты оперативно сообщили об этом музыканту. После этого звезда тут же удалила Stories, сообщает .Отметим, три новые модели смартфонов Apple: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max стали продаваться в России 20 сентября. Стоимость iPhone 11 составляет от 59,99 тысяч рублей, iPhone 11 Pro – от 89,99, а iPhone 11 Pro Max – от 99,99."Спрос на новую линейку iPhone в первые часы вдвое больше, чем годом ранее", – сообщил представитель МТС Алексей Меркутов.Он объяснил этот факт техническим изменением устройств. Кроме того, на это повлияли выгодные маркетинговые предложения ретейлеров.