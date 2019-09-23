После очередного домашнего поражения московского Динамо в российской премьер-лиге – бело-голубые уступили Сочи со счетом 2:3, - обострилась тема отставки главного тренера клуба Дмитрия Хохлова. Ему на смену прочат экс-наставника Спартака Массимо Карреру.

После очередного домашнего поражения московского "Динамо" в российской премьер-лиге – "бело-голубые" уступили "Сочи" со счетом 2:3, — обострилась тема отставки главного тренера клуба Дмитрия Хохлова. Ему на смену прочат экс-наставника "Спартака" Массимо Карреру.По сообщениям инсайдеров, руководители "Динамо" начали переговоры с окружением итальянского специалиста и этот процесс, якобы, разложился на две части. С одной стороны, Каррера и представляющие его люди высказал ряд идей, согласно которым он собирается строить команду.Среди них сайт "Мир футбола" называет полную перестройку состава "Динамо" и значительное его омоложение. Итальянец намекнул, что слишком возрастной состав не дает клубу нужных перспектив и готов сразу после подписания контракта начать кардинальную чистку. Также Каррера ведет речь о специальной системе работы молодежных команд "Динамо".Однако агент тренера Марко Трабукки высказал ряд принципиальных соображений по возможному контракту, которые, возможно, станут препятствием для работы Карреры в "Динамо". Во-первых, минимальный срок соглашения для итальянца – 3 года. Во-вторых, требования экс-тренера "Спартака" по сумме контракта значительно превышают средние по российской премьер-лиге. Эксперты полагают, что синьор Массимо не согласится на 1-1,5 млн евро, как у большинства тренеров ведущих клубов России.Как уже сообщали 33Live.RuRu, ранее прошла информация, что новым тренером "Динамо" может быть назначен Михаил Галактионов, работающий с молодежной сборной России. При этом Хохлов в ходе пресс-раута после матча с "Сочи" фактически признал, что не справился с руководством командой в начале сезона.