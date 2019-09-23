В матче десятого тура российской премьер-лиги Сочи на поле ВТБ Арены в Москве обыграл Динамо со счетом 3:2. Хозяева поля дважды по ходу встречи сравнивали счет, но удержать ничью не смогли.

В матче десятого тура российской премьер-лиги "Сочи" на поле "ВТБ Арены" в Москве обыграл "Динамо" со счетом 3:2. Хозяева поля дважды по ходу встречи сравнивали счет, но удержать ничью не смогли.У победителей встречи голами отметились Антон Заболотный (31-я минута), Миха Мевля (65) и Александр Карапетян (90), а в составе москвичей дубль оформил Сильвестр Игбун, забивший на 50-й и 63-й минутах."Сочи" с девятью очками поднялся с последнего на 12-е место в турнирной таблице, а "Динамо" расположилось на 11-й строчке, имея в активе на одно очко больше.В следующем туре чемпионата России подопечные Александра Точилина 30 сентября примут "Ахмат", а "бело-голубые" двумя днями ранее на выезде сыграют с "Ростовом".