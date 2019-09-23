Ранее мужчина был уже судим

Ранее мужчина был уже судимЖителя Гусь-Хрустального обвиняют сразу в нескольких преступлениях: в незаконном хранении наркотиков и кражах из магазинов. Ранее мужчина уже был судим.Во время задержания гусевчанин пытался избавиться от 4 свертков, в которых, как потом выяснилось, был героин, массой почти 2 грамма. Затем полицейские выявили еще один факт незаконного хранения наркотиков, весом в 0,40 граммов.Также выяснилось, что гусевчанин был причастен к кражам из двух супермаркетов. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, за свои преступления мужчина снова пойдет под суд.