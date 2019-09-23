Накопленные и непрерывно наполняемые банки данных МВД России являются одним из основных инструментов эффективной борьбы с преступностью.

23 сентября 1918 года решением Коллегии Народного комиссариата внутренних дел РСФСР утверждено «Положение о статистическом отделе НКВД», который стал прообразом современного Главного информационного - аналитического центра МВД России.С момента утверждения наркомовского положения ведется отсчет времени создания и формирования ныне существующей оперативной и доступной системы информационного обеспечения органов внутренних дел России.В 2000 году Днем информационных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации ведомственным приказом официально объявлено 23 сентября.Сотрудники информационных подразделений органов внутренних дел России прошли длительный путь от ручной работы в картотеках до современной информационно–технической инфраструктуры.До 1960 года созданное НКВД подразделение осуществляло четко налаженные дактилоскопическую и алфавитную регистрацию преступников. 1968 год дал старт широкому использованию ЭВМ, что положило начало комплексной автоматизации учетно-вычислительных работ ведомства.В 1970 году зародилась структура информационных центров органов внутренних дел: создан ГИАЦ при МВД СССР и соответствующие подразделения в территориальных министерства, главках и управлениях.Перспективное развитие службы продолжается и сегодня. В ФКУ «ГИАЦ МВД России» эксплуатируются свыше 30-ти централизованных информационно-поисковых систем и подсистем, таких как «ФР-Оповещение», «Автопоиск», «Оружие», «Антиквариат», «Опознание», «Криминал-И», АИС «Картотека» и других содержащих информацию о лицах, оружии, номерных вещах, автотранспорте, а также других объектах учёта, необходимых при раскрытии и расследовании преступлений.Накопленные и непрерывно наполняемые банки данных МВД России являются одним из основных инструментов эффективной информационной поддержки успешного проведения процессуально-следственных и оперативно-розыскных мероприятий, а также борьбы с преступностью.