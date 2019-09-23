Накопленные и непрерывно наполняемые банки данных МВД России являются одним из основных инструментов эффективной борьбы с преступностью.
23 сентября 1918 года решением Коллегии Народного комиссариата внутренних дел РСФСР утверждено «Положение о статистическом отделе НКВД», который стал прообразом современного Главного информационного - аналитического центра МВД России.
С момента утверждения наркомовского положения ведется отсчет времени создания и формирования ныне существующей оперативной и доступной системы информационного обеспечения органов внутренних дел России.
В 2000 году Днем информационных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации ведомственным приказом официально объявлено 23 сентября.Сотрудники информационных подразделений органов внутренних дел России прошли длительный путь от ручной работы в картотеках до современной информационно–технической инфраструктуры.
До 1960 года созданное НКВД подразделение осуществляло четко налаженные дактилоскопическую и алфавитную регистрацию преступников. 1968 год дал старт широкому использованию ЭВМ, что положило начало комплексной автоматизации учетно-вычислительных работ ведомства.
В 1970 году зародилась структура информационных центров органов внутренних дел: создан ГИАЦ при МВД СССР и соответствующие подразделения в территориальных министерства, главках и управлениях.
Перспективное развитие службы продолжается и сегодня. В ФКУ «ГИАЦ МВД России» эксплуатируются свыше 30-ти централизованных информационно-поисковых систем и подсистем, таких как «ФР-Оповещение», «Автопоиск», «Оружие», «Антиквариат», «Опознание», «Криминал-И», АИС «Картотека» и других содержащих информацию о лицах, оружии, номерных вещах, автотранспорте, а также других объектах учёта, необходимых при раскрытии и расследовании преступлений.
Накопленные и непрерывно наполняемые банки данных МВД России являются одним из основных инструментов эффективной информационной поддержки успешного проведения процессуально-следственных и оперативно-розыскных мероприятий, а также борьбы с преступностью.