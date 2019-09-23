Иранские власти освободили британский танкер Stena Impero. Судно скоро начнет движение из порта Бендер-Аббас в сторону международных вод. В то же время уголовное дело еще не прекращено.

Иранские власти освободили британский танкер Stena Impero. Об этом сообщил телеканал "Скай ньюс — Арабия".Представитель иранский властей сообщил, что судно очень скоро начнет движение из порта Бендер-Аббас в сторону международных вод. В то же время уголовное дело еще не прекращено, и результаты разбирательства будут объявлены позднее, передает "Интерфакс".Танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, 19 июля был задержан в Ормузском проливе. На его борту находились 23 моряка. Экипаж обвинили в нарушении международных правил судоходства. Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Ираном и Западом. В сентябре были отпущены семь моряков танкера.