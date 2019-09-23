Задержанное британское судно Stena Impero вскоре отпустят, подтвердили власти Ирана. Через 65 дней после задержания оно выйдет из порта Бендер-Аббас в международные воды, заявил генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.

Задержанное британское судно Stena Impero вскоре отпустят, подтвердили власти Ирана. Через 65 дней после задержания оно выйдет из порта Бендер-Аббас в международные воды, заявил генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.Ранее такие новости о судне сообщал сам владелец танкера, глава шведской компании Stena Bulks Эрик Хонелл.Однако разбирательства, касающиеся судна, продолжатся.Судно было задержано в иранских территориальных водах ВМС стражей исламской революции 19 июля. Экипаж танкера – 23 человека, трое из них – россияне. Семеро вернулись домой, как только это стало возможным, передает РИА Новости