Звезда российской эстрады не перестает удивлять своих поклонников. Так Дмитрий Билан выложил на своей странице фотографии, где занимается спортом прямо в самолете.

Звезда российской эстрады не перестает удивлять своих поклонников. Так Дмитрий Билан выложил на своей странице фотографии, где занимается спортом прямо в самолете.У певца довольно загруженный график – концерты, съемки, интервью и многое другое. Сейчас знаменитость отправилась в Геленджик, чтобы порадовать своих фанатов очередным визитом. Правда, во время долгого перелета Дмитрий решил размяться прямо на борту авиалайнера.На фотографиях, опубликованных в социальной сети Инстаграм, певец продемонстрировал свое выполнение зарядки. Снимки он подписал так: "Когда все на свете себе отлежишь в самолетной позе, делаю либо сидя разминку, либо вставая", – издание Teleprogramma.pro.Ранее звезда отечественной сцены заметил, что частенько во время перелетов читает книги или же пишет тексты для новых песен, до которых ранее не доходили руки. Билан признается, что нередко использует эти часы для того, чтобы хоть немного отоспаться.Он рассказывал, что поспать три или четыре часа в собственной кровати для него уже большое счастье. Обычно знаменитость довольствуется кратковременным сном во время разъездов.