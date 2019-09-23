Певица Катя Лель в рамках программы Ты не поверишь! на телеканале НТВ рассказала об операции Анастасии Заворотнюк. Актриса, больная раком мозга, перенесла серьезное хирургическое вмешательство.

Певица Катя Лель в рамках программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ рассказала об операции Анастасии Заворотнюк. Актриса, больная раком мозга, перенесла серьезное хирургическое вмешательство.В последнее время все более невообразимые слухи о болезни "няни Вики" наполняют интернет. Известно, что артистку госпитализировали 13 сентября. Ряд СМИ сообщал, что 47-летняя звезда российского кинематографа находится в критическом состоянии. Вскоре эти слухи опровергли, но появилась информация о второй операции, после которой "забрезжил лучик надежды".Певица Катя Лель в эфире НТВ подтвердила это. Она отметила, что сейчас артистке очень требуется помощь высших сил, чтобы выздороветь, издание Teleprogramma.pro."Уже была операция. Ее прооперировали. Поэтому очень хочется верить, что это все получит положительный резонанс, и высшие силы дадут ей, вопреки всем прогнозам, новую жизнь", – заявила знаменитость.Напомним, что сейчас родные Анастасии ушли в глухую оборону, и данные о ее состоянии журналисты добывают из самых разных источников. Так, например, ранее , что им удалось разговорить пациентку якобы того же центра, в котором находится больная раком мозга Заворотнюк.