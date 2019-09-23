В преддверии 70-й годовщины образования КНР мы вспоминаем, что именно Советский Союз - первая страна в мире, признавшее новое государство. И не только признавшее, но и оказавшее большую помощь, за что китайцы нам искренне благодарны.

Китай становится России ближе. В преддверии 70-й годовщины образования КНР мы вспоминаем, что именно Советский Союз — первая страна в мире, признавшее новое государство. И не только признавшее, но и оказавшее большую помощь, за что китайцы нам искренне благодарны.На химическом комбинате в Цюйчжоу процветает культ личности российского инженера Дмитрия Ситливого. Кругом его портреты, где он вместе с лидером Китая Си Цзиньпином. Вот он вручает россиянину премию Дружбы, вот — звание ударник труда А еще у Дмитрия Ситливого — отдельный кабинет, автомобиль с водителем, переводчик и два персональных лифта. Российского специалиста в Китае буквально носят на руках.Это он за тридцать лет полностью перестроил комбинат и спроектировал первую в Китае промышленную установку по производству фторопластов. "Это моя лебединая песня", — признается Дмитрий."Лебединой песни" российского инженера китайцы дали крылья и подняли в небо, построив целый научно-исследовательский институт, которому присвоили имя Дмитрия Ситливого. А ведь когда-то, в начале девяностых из ГИПХа — российского Государственного института прикладной химии — его просто отправили на пенсию за ненадобностью. "Практически сделали так, что я остался числиться рабочим, работающим в ГИПХе. Зарплата была у меня 1 рубль", — вспоминает Дмитрий.В России о Ситливом забыли. Зато о нем знали и помнили в Китае, предложили сходу 800 долларов и позвали работать главным инженером реконструкции химического комбината."После создания КНР, после проведения политики открытости и реформ в Китай приехало много российских специалистов, включая Дмитрия Ситливого, помогать строить страну. И мы очень благодарны им за это", — отметил Чжоу Ли Ян, руководитель химкорпорации.Сейчас Китай выпускает более 200 видов фторопластов, а Ситливому присвоили титул "Главный учитель". "Мне обидно. Как восприняли меня здесь, как я работаю, что могу отдать, какую пользу я могу принести понимали, в России этого не было", — сказал Ситливый.В России 90-х не только инженеры не нужны были. Мы в те годы кого и чего только ни растеряли. С каким-то остервенением рушили заводы и пилили страну на металлолом. А китайцы строили и собирали.О своеобразном характере китайцев лучше всего говорит шанхайская городская легенда. Один из небоскребов за необычную форму называют "бутылочной открывалкой". Изначально башню строила японская компания, и на вершине должен быть идеально круглый проем. Шанхайцы начали возмущаться, ведь это будет напоминать солнце — символ Японии, а само здание — традиционный самурайский меч, который воткнули в самое сердце китайского города! Проект заставили переделать, но этого показалось мало. И уже сами китайцы рядом построили небоскреб, намного выше японской "открывашки". Теперь эта шанхайская башня считается самым высоким зданием в Китае — 632 метра.А это уже Пекин и его знаменитые "штанишки". Футуристическое здание китайского телевидения, построенное известным голландским архитектором Ремом Колхасом. Китайское телевидение даже из таких 44-этажных "штанов" давно выросло. Отсюда оно вещает на весь мир на шести языках, в том числе и на русском. Здесь работают по контракту журналисты из русскоязычных стран СНГ. Естественно, работают здесь и китайцы, хорошо владеющие великим и могучим.Сян Чжуннань — выпускник журфака МГУ. На русскоязычном канале работает ведущим. Любезно согласился устроить нам экскурсию по необычному телецентру, коридоры которого по запутанности обогнали "Останкино".Александр Копысов — известный российский журналист. Работал в ВГТРК, "ТВ- Центре", "Первом канале" и RT. Уже несколько лет живет в Пекине."Моя цель, цель моих коллег — это пропагандировать Китай через интересные события. Вот пример. Мальчик -аутист в Великобритании. У него разбилась любимая кружка, он из другой отказывался пить. Папа уже из ног выбился — не мог найти точно такую же кружку. Выяснилось, что ее произвели в Китае. Дозвонились на фабрику, но больше этих кружек не производится. И руководитель фабрики согласился выпустить ограниченное количество этих кружек, выслал шесть штук в Великобританию, и мальчик снова стал пить и есть. Где, в какой другой стране мира это возможно?" – говорит Копысов.По утрам журналиста из России можно встретить в пекинском парке, где он играет на саксофоне российские мелодии, а местные пенсионеры с удовольствием ему подыгрывают на губных гармошках.Главный двигатель китайского благосостояния — это все-таки малый бизнес. Небольшие заводики, производственные цеха, домашние мастерские. Китай не случайно называют одной большой фабрикой мира. Только в Гуанчжоу — столице провинции Гуандун — около 3 тысяч обувных предприятий, а нелегальных, наверное, раз в десять больше.Баир Дашинимаев — из Бурятии. Совладелец небольшой обувной фабрики на окраине Гуанчжоу. Этим бизнесом занимается уже 10 лет. Отсюда обувь расходится по всему миру: в Европу, Африку, Россию.Баир занимается производством и продажами, а его китайский компаньон мистер Шанг, который в своем кабинете проводит для нас чайную церемонию, отвечает за административные вопросы и взаимоотношения с властями.- Насколько отличаются условия ведения бизнеса здесь от российских и чем?- Основное — это административное давление. Ребята из администрации Китая, если у тебя с документами все в порядке (а это обычные налоговые начисления и другие моменты), раз в год приедут поздороваться и уедут, — сказал Баир.Считается, что новый Шелковый путь начинается именно здесь, в городе Иу, это нулевой километр. Здесь самый большой рынок в мире, он даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Еще 20 лет назад Иу был обычным городом с населением в 600 тысяч человек. Благодаря мелкооптовой торговле город увеличился в три раза."Можете себе представить, что 6 тысяч точек по бижутерии находятся в Иу? Они обеспечивают примерно 80% мирового оборота по бижутерии", — рассказал блогер, экспортный агент Алексей Райсих.На входе — большое электронное табло с показателями продаж. Алексей Райсих живет в Иу уже 4 года. Женился на китаянке. Занимается бизнесом. "Они боятся даже упомянуть, что у них где-то взятку хотят дать или что-то такое там в этом роде, — говорит он. – За это, правда, уже не расстреливают. Все эти знаменитые картинки расстрелов на стадионах закончились. Но было время, когда расстреливали 10 тысяч чиновников в год. В этом году расстреляли одного, потому что они уже закончились, больше никто не хочет той же участи".Самые большие деньги теперь делают на онлайн-продажах в Интернете. На рынке можно арендовать кабинку и торговать трусами на весь мир.Китайская бизнес-леди с денежной фамилией Юань владеет небольшой фабрикой игрушек. Производит брелоки и небольшие пластиковые сувениры. Она расхваливает систему льгот для предпринимателей и очень довольна налогообложением в Иу.У Лу Юань большая квартира в небоскребе, но все свои деньги она тратит на детей. Их у нее трое. Это только недавно в Китае разрешили иметь двоих, поэтому за второго ребенка она заплатила солидный штраф — 120 тысяч юаней. И почти столько же за третьего."Очень хорошо, что разрешили второго ребенка бесплатно рожать. До этого закона существовал специальный отдел, который строго следил за семьями, проверял несколько раз в год, приходил домой. Заставляли идти в больницу, сдавать анализы на беременность. И если беременна и уже есть ребенок в семье, то отправляли делать аборт", — вспоминает Юань.Новость о том, что в России за второго и последующего ребенка полагается солидный материнский капитал, Ли встречает с воодушевлением. "Я не знала об этом, но если будет такое в Китае, то мы будем тут рожать все без остановки", — говорит Юань.Ли Шуфань с этим повезло больше. Ей разрешили иметь двоих детей. Так как она – иностранка, русская. В Ухань Ирина Чертков перебралась почти 70 лет назад из Уфы, где и познакомилась с китайским студентом — будущим мужем. В следующем году Ли Шуфань будет 90.Китай стал совершенно другим. И город за ее окном превратился в один из самых красивых в стране. Но сейчас ей все чаще снится родина, муж и близкие, которые ушли навсегда. А еще она помнит, как много лет назад муж в это время года всегда приносил ей цветок лотоса. В Ухане это самая романтическая пора, когда окрестные озера покрываются огромными и розовыми бутонами.