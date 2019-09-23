Процесс подачи тепла может занять до пяти дней. Стало известно, когда включат отопление в Москве.

Процесс подачи тепла может занять до пяти дней.Сталоизвестно, когда включат отопление в Москве.С 23 сентября в Москве началось включение отопления в жилых домах,промышленных и административных зданиях. Об этом рассказал заместительстоличного мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройстваПетр Бирюков.Подача тепла началась в связи с понижением среднесуточнойтемпературы воздуха ниже плюс восьми градусов. Заммэра добавил, что в 2019 годусвоевременно подготовили к отопительному сезону свыше 70 тысяч зданий, передаетВ первую очередь подача теплоносителя осуществляетсяпотребителям социальной и жилищной сфер, затем – на промышленные предприятия ив офисные здания, сообщаетДатуначала отопительного периода устанавливает столичное правительство. Согласнорегламенту, во время отопительного сезона температура в жилом помещении должнабыть не ниже 18 градусов.Началсяотопительный сезон и в Подмосковье. Тепло подано на более чем 90%объектов социальной сферы. Об этом сообщил вице-губернатор Московской областиДмитрий Пестов. "По поручению губернатора Московскойобласти Андрея Воробьева работает региональный штаб, который отслеживаетситуацию с подачей тепла и оперативно решает все возникающие вопросы", – цитируетПестова телеканалВо многих образовательныхучреждениях тепло стало еще 19 сентября. А в первой половине дня 23 сентября уженачали отапливать порядка 30% многоквартирных домов.