Процесс подачи тепла может занять до пяти дней.
Стало
известно, когда включат отопление в Москве.
Процесс подачи тепла может занять до пяти дней.
Стало
известно, когда включат отопление в Москве.
С 23 сентября в Москве началось включение отопления в жилых домах,
промышленных и административных зданиях. Об этом рассказал заместитель
столичного мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Петр Бирюков.
Подача тепла началась в связи с понижением среднесуточной
температуры воздуха ниже плюс восьми градусов. Заммэра добавил, что в 2019 году
своевременно подготовили к отопительному сезону свыше 70 тысяч зданий, передает
.
В первую очередь подача теплоносителя осуществляется
потребителям социальной и жилищной сфер, затем – на промышленные предприятия и
в офисные здания, сообщает
Дату
начала отопительного периода устанавливает столичное правительство. Согласно
регламенту, во время отопительного сезона температура в жилом помещении должна
быть не ниже 18 градусов.
Начался
отопительный сезон и в Подмосковье. Тепло подано на более чем 90%
объектов социальной сферы. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области
Дмитрий Пестов. "По поручению губернатора Московской
области Андрея Воробьева работает региональный штаб, который отслеживает
ситуацию с подачей тепла и оперативно решает все возникающие вопросы", – цитирует
Пестова телеканал
Во многих образовательных
учреждениях тепло стало еще 19 сентября. А в первой половине дня 23 сентября уже
начали отапливать порядка 30% многоквартирных домов.