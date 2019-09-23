В эти минуты коммунальщики Владимира продолжают устранять серьезную аварию на водопроводе в Судогодском районе. Жители посёлка Вяткино третьи сутки остаются без воды.

В эти минуты коммунальщики Владимира продолжают устранять серьезную аварию на водопроводе в Судогодском районе. Жители посёлка Вяткино третьи сутки остаются без воды.Пенсионерка из Вяткино Валентина Попыльченко тяжело вздыхает: перешли на осадное положение. Жители посёлка уже вторые сутки живут без воды из-за серьезной коммунальной аварии на водопроводе в Судогодском районе. ЧП произошло ещё 21 сентября у пересечения южного объезда Владимира и трассы Владимир-Муром-Арзамас. Все двое суток водоснабжение Вяткино осуществлялось из резервных емкостей. Сейчас единственный источник спасения - колодец, так как на воду из магазина денег у пенсионерки нет.Валентина Попыльченко, жительница поселка Вяткино: "Нету воды все, с самого утра нет воды, я как раз болею, нечего нигде взять . Вот без воды я обхожусь, больная, совсем больная, нет и все, куда идти, кому жаловаться?"Подобные отключения в Вяткино - не редкость. Из-за серьезного технологического износа трубы аварии происходят регулярно. Жители уже устали жаловаться коммунальщикам. Деньги за воду просто вылетают в трубуИраида Солодянкина, жительница поселка Вяткино: "Постоянно, вода у них проблема, у них все время аварии, у них насос не работает, он видимо такой старый, хочу сказать, что у нас вода как в Карловых Варах оттуда поступает, такая дорогая. Яя вот за воду плачу и за канализацию 2 тысячи в месяц."Обычным порывом эту аварию не назовешь. Из-большого напора небольшая трещина в трубе превратилась в настоящую дыру диаметром почти в метр. Сами устранить течь коммунальщики не смогли, пришлось вызывать МЧС. Чтобы поставить заплату, сначала необходимо откачать всю воду из участка. Ситуация осложняется тем, что проезду техники мешает топь и местный ландшафт.Александр Кладов, генеральный директор МУП "Владимирводоканал": "Наша служба, совместно с пожарными службами занимается устранением данной утечки, в город воду мы подаем, но с меньшим давлением, перешли с 2 насосов на 1, чтобы нам позволило это устранить утечку."Сейчас на месте задействованы все бригады "Владимирводоканала". Всего в ликвидации аварии принимают участие 12 единиц техники. По прогнозам специалистов, водоснабжение в поселке Вяткино должно быть будет восстановлено в полном объеме уже сегодня вечером.Александр Сыпченко, Александр Парфенов Вести Владимир