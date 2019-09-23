15-й по счёту "Кросс нации" прошёл в эти выходные в муниципальном парке культуры и отдыха "Загородный".

15-й по счёту "Кросс нации" прошёл в эти выходные в муниципальном парке культуры и отдыха "Загородный".Это одна из самых массовых спортивных акций России, которая проводится во всех 85 регионах страны. Легкоатлеты соревновались в дистанциях на 1, 2 и 4 километра. Точкой отсчёта стал стадион парка, где провели торжественное открытие соревнований, а также размещались старт и финиш. Для болельщиков были организованы специальные площадки, где они тоже могли посоревноваться в физической подготовке, проверить свои ловкость и силу. Победителями на основной дистанции в 4 километра стали Екатерина Калачёва и Александр Орлов. Все победители в своих категориях получили кубки, медали и дипломы.Ольга Молева, начальник управления по физической культуре и спорту, молодежной политике администрации г. Владимира: "Это спортивный праздник, это праздник спорта, Владимирцы это любят, любят спорт, любят заряжаться энергией. Смотрите какая хорошая погода, солнышко нас радует. У всех хорошее настроение, позитив, энергия. Поддерживают - пришли и родители и родные близкие и конечно же одноклассники наших бегунов, которые участвуют в нашем мероприятии."