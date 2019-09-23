Убийство Михаила Круга раскрыто, спустя 17 лет: СК в мельчайших деталях восстановил картину преступления. Предполагаемый убийца — участник банды Тверские волки Дмитрий Веселов уже ничего не скажет: его самого убили. Но его подельник, отбывающий пожизненный срок, вдруг все рассказал и показал.

Убийство Михаила Круга раскрыто: Следственный комитет в мельчайших деталях восстановил картину преступления. Предполагаемый убийца — участник банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов — дать показания уже не сможет: он сам был убит после совершенного преступления, зато заговорили вероятные сообщники Веселова.Оперативные кадры следственных действий: пожизненно осужденных членов банды "Тверские волки" по очереди заводят в автозак.Первым проходит Александр Агеев. Следом идет Александр Осипов. Оба были этапированы из Хабаровского края. Все мероприятия — под усиленным конвоем.После допроса в здании Следственного управления СК по Тверской области основные действия проходят у дома шансонье Михаила Круга.Здесь долгие годы жил музыкант. В Кировском районе Твери. Здесь он был убит. Спустя 17 лет сюда снова прибыли оперативники, полиция, Росгвардия, ОМОН, следователи.Киллер некогда кровавой банды "Тверские волки" Александр Агеев, известный под прозвищем "Стрелок", во время следственного эксперимента дал признательные показания. Себя при этом отнес к свидетелям произошедшего.Во время проверки показаний на месте Александр Агеев вел себя очень уверенно и даже вальяжно. Общаясь со следователями, демонстративно жевал жевательную резинку.Преступник рассказал, что в дом певца он проник вместе со своим сообщником ныне покойным Дмитрием Веселовым.По версии Агеева, задачей бандитов было совершить ограбление в доме певца. Но в тот вечер все пошло не по плану. Преступников заприметила теща Круга, которая могла помешать ограблению.Агеев рассказывает, что ее они ударили в голову пистолетом, а в этот момент зашла жена Круга."Когда сбегали с лесенки, Веселов побежал первым, я за ним следом. Из какой-то двери вышел Круг", — вспоминает Агеев.На вопрос, какие действия совершал Веселов, он отвечает: "Когда с лесенки спустились, он выстрелил".По словам Агеева, его сообщник Дмитрий Веселов после того, как выстрелил в Круга, выбросил пистолет в ближайший пруд.Спустя 17 лет там появились следователи. Чтобы извлечь орудие убийства, которое могло стать главной уликой, потребовалось осушить водоем. Однако пистолет не нашли, но следователям удалось восстановить всю хронологию преступления.Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 1 июля 2002 года два человека пробрались в дом шансонье и стали избивать его тещу. На крики прибежал музыкант.Преступники дважды выстрелили в него из пистолета. Тяжело раненный Круг сам попросил соседа отвезти его в шестую городскую больницу Твери.Уже в медучреждении шансонье скончался. Известие о смерти Круга стало шоком для многих. Музыкант был кумиром для миллионов почитателей его таланта.О том, что в Михаила Круга стрелял Дмитрий Веселов, ранее говорил другой участник банды — Александр Осипов по прозвищу "Младший волк". Он получил пожизненный срок за зверства над людьми, которые вместе с сообщниками творил в конце 1990-х.Уже в неволе он сделал сенсационное заявление о том, что Круга застрелил ныне покойный член банды "волков" Дмитрий Веселов, за это Осипов якобы лично наказал убийцу, а тело закопал в поле.В 2013 году следователи дали новый ход старому делу об убийстве легенды шансона: тогда останки Веселова были найдены.Все это время следователи словно ходили по кругу, но только сейчас картина расправы над Михаилом Кругом прояснилась окончательно.Следователям удалось получить признательные показания одного из участников нападения на дом Михаила Круга Александра Агееваа и восстановить всю цепочку происходивших 17 лет назад в Твери событий, отметила сотрудник управления СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.Есть данные и о том, что ранее в руках следователей оказался тюремный дневник Осипова. В нем он написал о том, что вместе с Веселовым в доме был и Агеев. Эти показания было решено проверить на месте.Эксклюзивное интервью с Александром Агеевым сразу после следственного эксперимента: его записали в рамках подготовки программы "Расследование Эдуарда Петрова" — "Михаил Круг: несыгранный концерт".Андрей Скробот — единственный журналист, кто сопровождал следователей во время всех мероприятий. Он рассказывает о том, как проходило следствие.По его словам, было понято, что банда "Тверские волки" стоит за убийством, но не было доказательств.Жестокая группировка "Тверские волки" орудовала в регионе на протяжении шести лет. Участники ОПГ безжалостно расправлялись со своими конкурентами и несговорчивыми предпринимателями, контролировали грузоперевозки по трассе Москва-Санкт-Петербург, а также игорный бизнес в Тверской области, не задумываясь убивали неугодных.Расправы были показательные и жестокие. На счету банды жизни владельца городского рынка в Кимрах и трех членов его семьи.Ветераны милиции Владимир Магомалиев и Александр Арсеньев участвовали в задержании так называемого "киллера номер 1" Александра Агеева. Про него говорят: стрелял, как на охоте."Он дал мне как бы признательные показания о том, что он в то время совершил около 30 заказных убийств. За каждое убийство, по его словам, платили по пять тысяч долларов. Он отличный стрелок был — как говорил, научил его стрелять отец, который брал с собой на охоту", — вспоминает Владимир Магомалиев.Уже тогда некоторые с осторожностью говорили о том, что Агеев был в доме короля шансона в момент его убийства вместе с Дмитрием Веселовым. Но железных доказательств не нашлось.Не исключено, что сейчас Агеев, который уже не выйдет из тюрьмы до конца жизни, решил просто на время сменить обстановку колонии строго режима на путешествие по этапу и более мягкие условия СИЗО, вот и признался в участии еще в одном убийстве: терять ему уже нечего.Оказывается, Агеев лично знал Круга и его семью и часто бывал в их доме."Он не просто был вхож в дом. Агеев был близко вхож — он общался и с Круг Ириной, и с Веселом, и знал самого певца", — рассказывает Александр Арсеньев, который в те годы возглавлял уголовный розыск УВД по Тверской области.По его словам, в уголовном деле должна быть фотография, на которой вместе запечатлены жена певца Ира Круг, Агеев и Веселов.Как следует из показаний, задачей преступников было совершить показательное ограбление. Планировали, что после него Круг обратится к ним с просьбой отыскать награбленное и таким образом попадет под их контроль.Действительно, музыкант в тот вечер должен был выступать на концерте по случаю Дня города, но отказался это делать бесплатно и поехал домой. В итоге невольно столкнулся с бандитами."Проведенный следователями регионального СК России и сотрудниками УМВД России по Тверской области масштабный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также собранная по делу следователями доказательная база, позволили поставить точку в резонансном убийстве известного исполнителя Михаила Круга", — отмечает представитель регионального управления СК РФ Валерия Павлова.Поставлена ли точка в расследовании убийства Михаила Круга, и как шло следствие с самого начала? Эксклюзивные кадры и интервью — в фильме Эдуарда Петрова "Михаил Круг. Несыгранный концерт".