Поселок Владимирской области уже двое суток без воды. До сегодняшнего утра водоснабжение осуществлялось из резервных ёмкостей. В в 9 утра запас воды закончился.

Поселок Владимирской области уже двое суток без воды. До сегодняшнего утра водоснабжение осуществлялось из резервных ёмкостей. В в 9 утра запас воды закончился.ЧП произошло 21 сентября в районе южного объезда. Авария ликвидируется силами МУП "Владимирводоканал" и МЧС.За ситуацией на месте аварии следят наши корреспонденты. Подробности - в ближайших выпусках "Вестей"