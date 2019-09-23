Венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова вызвало еще больше негодования, чем их свадьба. Скандальная пара оказалась в центре всеобщего осуждения.

Венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова вызвало еще больше негодования, чем их свадьба. Скандальная пара оказалась в центре всеобщего осуждения.Политолог Евгений Сатановский высказался о венчании и свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова в личном телеграм-канале. По его мнению, россияне увидели крамолу. Но, тем не менее, путь, куда ведет дискуссия на тему, сомнителен."Церковные возмущаются. Храм, говорят, осквернен. Снести надо. А не надо его сносить. Мало ли куда кого заносило из вельможных маргиналов. Все теперь сносить, что ли?", – недоумевает эксперт.Он считает, что формат церемонии был вполне предсказуемым, сообщает "Собчак в очередной раз вышла замуж. За кого, не важно. Не в последний раз. Катафалк, стриптиз... Все как у людей ее круга. Национальная элита. Кандидат в президенты. Будущее России. Трогательно честна со своим "Домом-2"...", – высказался Евгений.Больше всего во всей этой истории Сатановского волнует не сама свадьба. Он обеспокоен тем, что россияне приветствуют такое поведение и, более того, поощряют.Напомним, церемония венчания и свадьба Собчак и Богомолова состоялась 13 сентября. По мнению звезд шоу-бизнеса, это мероприятие можно смело назвать главным событием года.