Анастасия Заворотнюк – актриса очень богатая. Работой в кино, в театре и на телевидении она смогла сколотить приличное состояние. Она пахала по 25 часов в сутки, чтобы ни в чем не нуждаться, – говорят друзья.

Анастасия Заворотнюк – актриса очень богатая. Работой в кино, в театре и на телевидении она смогла сколотить приличное состояние. "Она пахала по 25 часов в сутки, чтобы ни в чем не нуждаться", – говорят друзья.В посвященной Анастасии Заворотнюк программе "Звезды сошлись" на НТВ было рассказано о некоторых из апартаментов актрисы. Оказывается, десять лет назад она купила две квартиры в элитном жилом комплексе в Ялте – одну для себя, другую для детей. "У нас пять или шесть комнат", – хвасталась звезда.На отделке своих 200 "квадратов" на берегу Черного моря актриса не экономила. Кожаные обои и белоснежная мебель – в комнате, мраморные стены и дорогая мозаика в тон – в ванной. Сегодня жилье там стоит по 20-30 миллионов рублей.Еще одна квартира "няни Вики", площадью в 190 квадратных метров находится в элитном жилом комплексе Москвы, недалеко от "Мосфильма". По оценкам риэлторов, недвижимость здесь обошлась актрисе в 200 миллионов рублей. Правда, в последние годы Настя, как говорят, там не жила, а обитала в элитном подмосковном поселке близ Крекшино.Трехэтажный дом там площадью в 900 "квадратов"звезда построила за 120 миллионов рублей. Тут она живет вместе с мужем, мамой и детьми. Они по закону являются наследниками первой линии, и, в случае не дай бог чего, будут делить меж собой недвижимость Анастасии Заворотнюк, суммарная стоимость которой приближается к 500 миллионам рублей.У актрисы, как говорят близкие, есть несколько машин, вклады в разных банках. А это еще несколько сот миллионов рублей. Но вся страна надеется, что Настя сможет побороть недуг и сама распорядиться имуществом.