В Белоруссии свою кандидатуру на выборы в Палату представителей по гомельскому Железнодорожному округу выдвинул фермер Юрий Гацевич. Примечательно, что избирательную кампанию он строит на критике Александра Лукашенко и его политики по поддержке сельского хозяйства.

В Белоруссии свою кандидатуру на выборы в Палату представителей по гомельскому Железнодорожному округу выдвинул фермер Юрий Гацевич. Примечательно, что избирательную кампанию он строит на критике Александра Лукашенко и его политики по поддержке сельского хозяйства.Отставка Александра Лукашенко является главной целью позиционных сил в Белоруссии, которую они преследуют вне зависимости от того, что заявляют публично. Именно поэтому даже если выборы не предполагают соперничество с президентом Белоруссии, он все равно становится главным объектом для критики.Александра Лукашенко ругают экономисты, политические аналитики, ориентированные на запад общественные деятели, однако мало кто ожидал, что удар белорусскому лидеру нанесет аграрий. Сам политик активно занимается поддержкой сельского хозяйства, поэтому участие фермера в его критике вызвало вопросы.Фермер Юрий Гацевич подчеркивает, что он работает на земле, и даже на пикет прибывает на тракторе. Александра Лукашенко он критикует именно за его работу в аграрной сфере. "Глава государства повсюду говорит и выступает по ТВ: развивайте сельское хозяйство, развивайте агроусадьбы. Издает для этого указы, но они не работают. То есть они этими указами дурят ​​голову нам", – цитирует его издание "Белсат".Именно поэтому среди предложений, с которыми собирается избираться кандидат, большое внимание уделяется вопросам упорядочивания законодательства. Простой фермер выступает за помощь малому бизнесу, в первую очередь – тем, кто работает на земле.Фермер Юрий Гацевич из деревни Поколюбичи стал известен на всю Белоруссию после того, как в Сети был опубликован ролик с ним. На записи будущий кандидат весьма эмоционально разговаривает с сотрудником дорожной полиции, жалуется на высокие налоги и походя излагает свою политическую позицию. Зрители решили поддержать правдоруба. стал жертвой его атаки, поскольку и в сознании простого народа, и в представлениях оппозиционных политиков, именно он несет ответственность за все, что происходит в Белоруссии.