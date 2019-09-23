Шоумен Андрей Малахов в погоне за сенсацией готов
раскошелиться. Дочери актрисы Анастасии Заворотнюк – Анне – предложили целое
состояние за участие в программе.
Шоумен Андрей Малахов в погоне за сенсацией готов
раскошелиться. Дочери актрисы Анастасии Заворотнюк – Анне – предложили целое
состояние за участие в программе.
По некоторым данным с наследницей звезды "Моя прекрасная
няня" связывался редактор ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", которое
выходит на канале "Россия 1". Анне Заворотнюк предлагали поучаствовать в съемках
за внушительный гонорар – 15 миллионов рублей.
Дочь Анастасии Заворотнюк от предложения и денег отказалась.
Анна подчеркнула также, что их семья ни в чем не нуждается. Об этом сообщает "Телеграм"-канал
"НеМалахов".
Судя по всему, журналисты готовы на многое ради эксклюзивной
информации о больной раком . Примечательно, но менее чем
неделю назад телевизионщики предлагали родным госпитализированной артистки три
миллиона рублей за то, чтобы в эфире они прервали молчание и сообщили стране об
истинном положении дел. Буквально за несколько дней сумма выросла в пять раз.
Интересно также и то, что такие щедрые предложения делает не какое-нибудь частное
издательство, например, а государственный канал, существующий за счет налогоплательщиков
в том числе.
Напомним, у дочери с репортерами
разговор короткий. На днях Анна спустила всех собак на представителей прессы в
своем "Инстаграм". Она призвала журналистов прекратить распространять слухи о
болезни ее матери. "Желаю всем вашим редакторам всего-всего, – выпалила Анна
Заворотнюк. – Будьте счастливы". Через
несколько часов наследница звезды удалила гневные публикации.