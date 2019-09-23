Шоумен Андрей Малахов в погоне за сенсацией готов раскошелиться. Дочери актрисы Анастасии Заворотнюк – Анне – предложили целое состояние за участие в программе.

Шоумен Андрей Малахов в погоне за сенсацией готовраскошелиться. Дочери актрисы Анастасии Заворотнюк – Анне – предложили целоесостояние за участие в программе.По некоторым данным с наследницей звезды "Моя прекраснаяняня" связывался редактор ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", котороевыходит на канале "Россия 1". Анне Заворотнюк предлагали поучаствовать в съемкахза внушительный гонорар – 15 миллионов рублей.Дочь Анастасии Заворотнюк от предложения и денег отказалась.Анна подчеркнула также, что их семья ни в чем не нуждается. Об этом сообщает "Телеграм"-канал"НеМалахов".Судя по всему, журналисты готовы на многое ради эксклюзивнойинформации о больной раком . Примечательно, но менее чемнеделю назад телевизионщики предлагали родным госпитализированной артистки тримиллиона рублей за то, чтобы в эфире они прервали молчание и сообщили стране обистинном положении дел. Буквально за несколько дней сумма выросла в пять раз.Интересно также и то, что такие щедрые предложения делает не какое-нибудь частноеиздательство, например, а государственный канал, существующий за счет налогоплательщиковв том числе.Напомним, у дочери с репортерамиразговор короткий. На днях Анна спустила всех собак на представителей прессы всвоем "Инстаграм". Она призвала журналистов прекратить распространять слухи оболезни ее матери. "Желаю всем вашим редакторам всего-всего, – выпалила АннаЗаворотнюк. – Будьте счастливы". Черезнесколько часов наследница звезды удалила гневные публикации.