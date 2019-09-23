Звезда сериала Улицы разбитых фонарей Марк Горонок рассказал о самочувствии после страшной аварии. Оказалось, за последнее время он перенес две сложные операции.

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Марк Горонок рассказал о самочувствии после страшной аварии. Оказалось, за последнее время он перенес две сложные операции.По словам актера, он чувствует себя великолепно. Швы ему сняли, рука потихоньку заживает.Тем времнем, его мама, которая была с ним в машине во время ДТП пока находится в больнице. Горонок вместе с женой и дочкой регулярно навещает ее.Артист отметил, что сейчас у него много дел, связанных с аварией. Ему предстоит разобраться с ГАИ, потому что, по его мнению, процесс очень затянулся."Машина стоит неизвестно где, хотя прошел уже практически месяц после аварии. У меня нет даже номера телефона и номера машины человека, который в меня въехал. Я даже не знаю, как его зовут. Этими делами занимаются дознаватели", – пояснил Марк.Несмотря на нормальное самочувствие, актеру назначен долгий курс реабилитации. Сейчас пока он носит руку на перевязи, "в косынке". Но по вечерам старается ее разрабатывать, двигать пальцами."Пока рука работает процентов на 10. Не могу кулак сжать", – поведал Горонок.Напомним, авария случилась 11 сентября. Звезда вместе с матерью ехала в село Рождествено-Гатчинского района. На перекрестке в машину Марка врезалась "Волга" и скрылась с места преступления.