17 сентября сразу в нескольких странах мира в продажу поступила автобиографическая книга Эдварда Сноудена Непрерывная запись. В русском переводе она станет называться Личное дело и будет презентована издательством Эксмо в ноябре.

Автор: Дмитрий Киселёв17 сентября сразу в нескольких странах мира в продажу поступила автобиографическая книга Эдварда Сноудена "Непрерывная запись". В русском переводе она станет называться "Личное дело" и будет презентована издательством "Эксмо" в ноябре.Эдвард Сноуден — американский программист, экс-сотрудник ЦРУ и АНБ. Уже 5 лет как живет в России, где он оказался сначала транзитом — по пути в Латинскую Америку — а потом и осел здесь, когда правительство Соединенных Штатов лишило своего гражданина паспорта.Причина — Сноуден разгласил страшную тайну: Америка создала систему электронной слежки, цель которой — слушать любой телефонный разговор по мобильнику на планете, читать любые sms-сообщения и письма электронной почты. При условии, что Сноуден не будет вести с нашей территории антиамериканскую деятельность, Россия предоставила ему убежище как правозащитнику — из гуманитарных соображений.За пять лет у нас Сноуден женился, устроился на работу, не связанную со спецслужбами. И вот – книга. На Западе ее уже назвали "будущей классикой". Быть может, потому, что кроме шокирующей информации о системе тотальной слежки, налаженной Америкой по всей планете, Сноуден размышляет и о том, сколь изменилась культурная среда, в которой живет современное человечество. Я говорю не об искусстве, а шире — о культурной среде, в которой границы допустимого куда-то съезжают.Если нужен пример, то его можно взять из другой автобиографической книги, что вышла тоже недавно. Автор — американская актриса Деми Мур. Ей сейчас – 56, и вот в каком виде она появилась недавно, чтобы презентовать в Лос-Анджелесе фильм "Корпоративные животные", где снялась в главной роли. Шикарно. В мини с мелким пестрым принтом и металлизированным воротником сверху рюшей, с золотым клатчем и в вечерних босоножках на высокой шпильке с тонкими ремешками. Крупные висячие серьги тоже были очень кстати.Так вот в ее свежей книге, название которой можно перевести как "Наизнанку", Деми Мур пишет, как эксперименты в сексе разрушили ее семейную жизнь. Когда ее муж — тоже актер — Эштон Кутчер предложил ей секс втроем и привел домой подружку, то Деми Мур согласилась, желая показать, сколь она открыта и весела. Но когда тот же Кутчер стал водить любовниц домой, уже пока Деми Мур была на съемках, то дело приняло другой оборот. Мур пишет, что муж не испытывал никакого чувства вины, ибо сказал, что секс втроем размыл у него границы дозволенного. Так семейная жизнь была превращена в руины.Вся современная культура жизни — это испытание границ дозволенного. Собственно, о границах задумался и Сноуден. И вот что он пишет: "В 2012 году, в День конституции и гражданства, я взял освежить сам документ. И был удивлен, что почти половина Билля о правах нацелена на то, чтобы воспрепятствовать правительству следить за гражданами, конкретно — четвертая поправка"."Право народа на гарантии неприкосновенности личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться, и никакие ордера не должны выдаваться иначе как при достаточных к тому основаниях, подтвержденных присягой либо заявлением, и с подробным описанием места, подлежащего обыску, и лиц или предметов, подлежащих аресту", — гласит четвертая поправка.Тут Сноудену стало совершенно очевидно, что у ЦРУ и АНБ, где он трудился, абсолютно точно размыты границы дозволенного. А их деятельность прямо противоречит Конституции США. И Сноуден в конце концов сделал то, что он сделал. Жертвуя собой, он рассказал человечеству правду о тотальной системе глобальной слежки, налаженной Соединенными Штатами.Чувствуя границы, Сноуден не сотрудничает с российскими спецслужбами и ради сохранения границ дозволенного презентует сейчас книгу одновременно в нескольких странах, в том числе в Германии и США именно 17 сентября. Дата выбрана не случайно. Это День Конституции и гражданства США. В книге Сноуден сожалеет, что в Штатах этот день не является выходным. Как прошла презентация в Берлине?Автор: Михаил АнтоновБывший программист Агентства национальной безопасности США, мастер кунг-фу, эпилептик с индексом интеллекта 145 — Сноудена можно считать неординарной личностью, но этого вряд ли бы хватило, чтобы написать мемуары в 36 лет, если бы не то, что он сделал, если бы на родине, в Штатах, ему не грозил тюремный срок: по десятке за одну страницу секретных документов, переданных в СМИ — получается около 15 миллионов лет.Книгу Сноуден назвал Permanent Record – "Личное дело". Она — про то, как молодой человек из благополучной и во всех смыслах благонадежной семьи, стопроцентный патриот превратился во врага государства номер один, за которым его бывшие коллеги гонялись по миру, как за Усамой бен Ладеном.На творческом вечере, устроенном газетой Die Zeit в берлинском кинотеатре "Урания", автор появился по видеосвязи из своей московской квартиры.В середине 2013 года, находясь в Гонконге, Эдвард Сноуден начинает передавать в СМИ — газеты Washington Post и The Guardian — материалы АНБ, раскрывающие технологии глобальной слежки, которую американские спецслужбы ведут во взаимодействии с британцами, австрийцами и новозеландцами.Система всасывала все: личные и корпоративные данные, оцифрованные видео и фотографии, телефонные разговоры, электронную почту и sms-переписку рядовых граждан, бизнесменов, канцлеров и президентов. Разоблачения Сноудена развеяли иллюзию братского единства западных демократий, которую раньше него начал подрывать Джулиан Ассанж со своим сайтом Wiki Leaks На момент публикации материалов Ассанж уже прячется в стенах посольства Эквадора в Лондоне.По всей видимости, не без его совета Сноуден решает перебраться в Эквадор. Летит из Гонконга через Москву. В этот момент американские власти аннулируют его паспорт, и Сноуден застревает в транзитной зоне Шереметьево. На сорок дней. Но он может быть благодарен Госдепу: если бы у него получилось добраться до Латинской Америки, сегодня он, скорее всего, был в тюрьме, как Ассанж, которому после смены власти в Эквадоре было отказано в гостеприимстве и его вышвырнули за порог посольства в руки британской полиции.А Сноуден на свободе, хотя он чувствует, что в Москве за ним следят, причем внимание соотечественников его заботит больше, чем интерес российских спецслужб."Куда бы я ни шел, я стараюсь немного менять свой внешний вид. Могу избавиться от бороды или надеть другие очки. Я никогда не любил холод, пока не понял, что шапка и шарф дают самую удобную и неподозрительную анонимность. Я меняю ритм и скорость походки и вопреки мудрому совету моей матери, смотрю в противоположную движению сторону, когда перехожу дорогу", — говорит Сноуден.Он избегает попадать в поле зрения автомобильных видеорегистраторов, камер наружного наблюдения. Ему неприятно, когда узнают на улице. Все свое время он проводил дома за компьютером, но когда к нему из Штатов переехала давняя подруга Линдси, на которой он два года назад тайно женился, затворничество кончилось: хотят по музеям, театрам и ресторанам. Зарабатывает онлайн-лекциями про новые способы тотальной слежки. Теперь это поисковые платформы, соцсети и мессенджеры. С русским языком плохо, хотелось бы перебраться в Европу.В связи с выходом книги в Германии оживилась тема предоставления Сноудену политического убежища."Левая партия выступила за то, чтобы, во-первых, предоставить Эдварду Сноудену политическое убежище в Германии, а во-вторых, предложить его кандидатуру на Нобелевскую премию мира. Таким образом можно не только привлечь внимание общественности к проблематике работы спецслужб, но и сдержать информационный голод секретных ведомств", — заявила Катя Кипплинг, сопредседатель партии "Левые в Бундестаге".Сам Сноуден считает, что пока у власти в Германии Ангела Меркель, убежище ему немцы не дадут.Недавно у представителя канцлера Штеффена Зайберта прямо спросили, так ли это? Зайберт дал понять, что это, в принципе, невозможно."Вопрос о том, имеются ли предпосылки для предоставления политического убежища в Германии или нет, никак не связан с кадровым составом федерального правительства. Сперва должно быть установлено, есть ли основания для предоставления данного статуса. За прошедшие годы мы многократно высказывались по данном вопросу. Оснований для предоставления политического убежища нет", — заявил Зайберт.Такими героями времени, как Сноуден, лучше восхищаться на расстоянии. Особенно Германии, учитывая кризисное состояние ее отношений с США. С другой стороны, немецкие власти, как и американские, могут не испытывать большой симпатии к Сноудену, который продолжает настраивать людей против системы.Его знает весь мир, у него романтический ореол героя-мученика, и он утверждает, что либеральная демократия как механизм сдерживания и регулирования деятельности государства больше не работает, западное государство свободно движется к заветной цели — тотальному контролю над всеми видами ресурсов."Речь идет о власти, дипломатических манипуляциях, об экономическом шпионаже. Это должно решать все общество, а не кучка людей за закрытыми дверями", — уверен Сноуден.Читатели Сноудену аплодируют, а система мстит. Американский Минюст подал иск против него за то, что перед публикацией он не предоставил книгу на анализ в АНБ и ЦРУ, что должен делать всякий бывший сотрудник спецслужб, решивший написать мемуары. Это грозит автору лишением всех гонораров и доходов от реализации книги в пользу американского государства. Но покупателя это не отпугнуло, наоборот, мемуары Сноудена уже пробились в число бестселлеров.