МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками, передает РИА Новости.

МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками, передает РИА Новости.В Таллине считают, что опубликованная в Twitter 22 сентября – к 75-летию освобождения города – информация является "исторически неверной".Министерство иностранных дел страны проинформировало мировую общественность, что во Второй мировой войне Эстонская республика не участвовала и одинаково пострадала как от нацистской Германии, так и от Советского Союза, который "не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет".Ранее российский посол в Таллине Александр Петров был вызван в МИД Эстонии за свое утверждение, что подвиг Красной армии, освободившей город, чтут жители страны.Министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу неоднократно заявлял, что Эстония имеет право требовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации". В свою очередь, Москва не раз отвечала, что не может быть и речи об оккупации стран Балтии СССР. Кроме того, Минобороны РФ опубликовало архивные документы, согласно которым местные жители помогали Красной армии освободить Эстонию в 1944 году.22 сентября 1944 года первыми из частей РККА в Таллин вступили бойцы и командиры 8-го Эстонского корпуса, после чего лейтенант Йоханнес Лумисте и ефрейтор Эльмар Нагельман подняли на древней башне "Длинный Герман" Таллиннского замка Тоомпеа красное знамя.