СССР заключил пакт о ненападении с Германией в 1939 году, чтобы укрепить обороноспособность страны, это была вынужденная мера, сообщило российское внешнеполитическое ведомство твитом в рамках публикации материалов к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

СССР заключил пакт о ненападении с Германией в 1939 году, чтобы укрепить обороноспособность страны, это была вынужденная мера, сообщило российское внешнеполитическое ведомство твитом в рамках публикации материалов к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.Благодаря этому война началась на более выгодных для СССР стратегических рубежах, и население на два года позже подверглось нацистскому террору, что спасло сотни тысяч жизней.Также в твите была опубликована карта с графикой плана Третьего рейха по нападению на СССР "Барбаросса".Договор о ненападении между СССР и нацистской Германией (Молотова-Риббентропа) устанавливал, что стороны обязаны соблюдать нейтралитет в случае нападения третьей стороны на одно из государств — участников договора. К нему же предлагался секретный дополнительный протокол о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе.