Греческая полиция расследует весьма необычное дело. В минувший уикенд на паспортном контроле в аэропорту Афин были задержаны 10 человек, одетых в одинаковые спортивные костюмы. Они представились пограничникам... членами сборной Украины по волейболу.

Греческая полиция расследует весьма необычное дело. В минувший уикенд на паспортном контроле в аэропорту Афин были задержаны 10 человек, одетых в одинаковые спортивные костюмы. Они представились пограничникам... членами сборной Украины по волейболу.При этом парни, каждый из которых имел при себе спортивную сумку и паспорт гражданина Украины, сообщили правоохранителям, что они летят в одну из стран Евросоюза на тренировочный сбор. Увы, нарушители не знали, что настоящая команда Украины в Бельгии играет в эти дни матчи чемпионата Европы.Между тем, греческие пограничники оказались в курсе континентального первенства, "раскусили" лже-спортсменов и отправили их в СИЗО, сообщает сайт Sports.Ru. "Волейболистами с Украины" оказались сирийские беженцы, которые решили таким вот оригинальным способом пересечь границу объединенной Европы.