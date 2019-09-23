Музыкальный продюсер
Яна Рудковская продуктивно провела это утро. Звезда и ее супруг Евгений
Плющенко отправились в лес за грибами.
Музыкальный продюсер
Яна Рудковская продуктивно провела это утро. Звезда и ее супруг Евгений
Плющенко отправились в лес за грибами.
В личном "Инстаграм"
звезда опубликовала видеоотчет с уединенной прогулки. Яна Рудковская попросила мужа
показать все то, что им удалось найти.
Евгений Плющенко
продемонстрировал две корзины крупных подберезовиков и подосиновиков. "Молодец,
хорошо поработали", – похвалила мужа Яна за кадром.
"Утренний урожай
грибов, и уже выдвигаемся в Москву, работа не ждет никогда, за четыре дня – четыре
города и три страны облетела", – написала Яна Рудковская ниже.
После, отвечая на
вопросы подписчиков, знаменитость отметила, что за грибами им пришлось ехать в
Ленинградскую область. бродили недалеко от Ладожского
озера. Часть добытого Яна планирует пожарить, а часть заморозить впрок. По
словам продюсера, раньше грибы развешивали на веревочке и сушили, но в этом
году от этого способа заготовки решили отказаться.
"А я не понимаю в
грибах... ничего 🤗. Мне бы ягоды 👌 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красотааа😍супер грибочки 😍в Подмосковья сошли почти при таком холоде", "Гриб-красотун!", "От Вашего видео прямо
запах леса и грибов распространяется, здорово)))", – отреагировали пользователи
Сети на видео .