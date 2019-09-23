Музыкальный продюсер Яна Рудковская продуктивно провела это утро. Звезда и ее супруг Евгений Плющенко отправились в лес за грибами.

Музыкальный продюсерЯна Рудковская продуктивно провела это утро. Звезда и ее супруг ЕвгенийПлющенко отправились в лес за грибами.В личном "Инстаграм"звезда опубликовала видеоотчет с уединенной прогулки. Яна Рудковская попросила мужапоказать все то, что им удалось найти.Евгений Плющенкопродемонстрировал две корзины крупных подберезовиков и подосиновиков. "Молодец,хорошо поработали", – похвалила мужа Яна за кадром."Утренний урожайгрибов, и уже выдвигаемся в Москву, работа не ждет никогда, за четыре дня – четырегорода и три страны облетела", – написала Яна Рудковская ниже.После, отвечая навопросы подписчиков, знаменитость отметила, что за грибами им пришлось ехать вЛенинградскую область. бродили недалеко от Ладожскогоозера. Часть добытого Яна планирует пожарить, а часть заморозить впрок. Пословам продюсера, раньше грибы развешивали на веревочке и сушили, но в этомгоду от этого способа заготовки решили отказаться."А я не понимаю вгрибах... ничего 🤗. Мне бы ягоды 👌 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красотааа😍супер грибочки 😍в Подмосковья сошли почти при таком холоде", "Гриб-красотун!", "От Вашего видео прямозапах леса и грибов распространяется, здорово)))", – отреагировали пользователиСети на видео .