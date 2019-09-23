В Москве огласили приговор по резонансному делу насильника-педофила Эдуарда Никитина. Симоновский суд приговорил преступника к 20 годам исправительной колонии строгого режима.

В Москве огласили приговор по резонансному делу насильника-педофила Эдуарда Никитина. Симоновский суд приговорил преступника к 20 годам исправительной колонии строгого режима.В 2007 году Никитин заманил к себе домой девятилетнего мальчика, после чего не отпускал его в течение десяти лет и периодически насиловал, скрывая от окружающих.В ходе предварительного следствия Никитин полностью признал себя виновным и дал показания. Судебной экспертизой он был признан вменяемым, отмечает агентство "Интерфакс".