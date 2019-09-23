Яхта с людьми перевернулась в Строгинской пойме на Москве-реке. Причиной стал порыв ветра, пострадали пять человек.

Яхта с людьми перевернулась в Строгинской пойме на Москве-реке. По сообщению столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, причиной стал порыв ветра.Инцидент произошел в 18:10, на борту судна находились пять человек, передает ТАСС. Инцидент произошел в километре от поисково-спасательной станции "Строгино" и в 500 метрах от берега.Находившиеся на яхте люди — двое мужчин и три женщины — пострадали, получили помощь и отказались от госпитализации. Яхту отбуксировали к берегу и передали администрации яхт-клуба.