На днях бывшая прима Большого театра появилась на публике в откровенном наряде. Теперь народ утверждает, что Анастасии Волочковой пора делать пластику.

На днях бывшая прима Большого театра появилась на публике в откровенномнаряде. Теперь народ утверждает, что Анастасии Волочковой пора делать пластику.Танцовщица побывала на вернисаже живописца Никаса Сафронова.Знаменитость появилась на мероприятии в шифоновом платье в пол с экстремальнымдекольте. Плечи Анастасия Волочкова укутала в накидку из натурального меха.Фото балерины с мероприятия вызвало фурор в Сети. Поклонникиживо обсуждают грудь балерины, которая грозилась вот-вот выпасть из декольте.Самые внимательные пользователи Сети, присмотревшись к Анастасии Волочковой, вынесли ей суровый приговор: "Срочно настол к пластическому хирургу". Бывшей приме Большого театра настоятельнопорекомендовали сделать подтяжку груди, мол, 43 года, уже давно пора."Настя, бегом к косметологу грудь подтягивать. Сначала кспонсорам за деньгами, потом в клинику (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", "Волочкова ужас. у нее сиськи настолькоотвисли, что уже начали отваливаться ! на фото видно замазанный тональникомшов. знаете, все это напоминает сифилис! при нем тоже некоторые части телаотваливаются!" – комментируют фото читатели "Дни.ру".Отметим, что многие звезды решили проблему потерявшего формубюста кардинально. Знаменитости согласились на маммопластику сразу после рождения детей. Послухам, к этой процедуре прибегали Виктория Бекхэм, Деми Мур, Ирина Дубцова, певица Натали,Екатерина Стриженова и Алена Шишкова.