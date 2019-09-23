На днях бывшая прима Большого театра появилась на публике в откровенном
наряде. Теперь народ утверждает, что Анастасии Волочковой пора делать пластику.
На днях бывшая прима Большого театра появилась на публике в откровенном
наряде. Теперь народ утверждает, что Анастасии Волочковой пора делать пластику.
Танцовщица побывала на вернисаже живописца Никаса Сафронова.
Знаменитость появилась на мероприятии в шифоновом платье в пол с экстремальным
декольте. Плечи Анастасия Волочкова укутала в накидку из натурального меха.
Фото балерины с мероприятия вызвало фурор в Сети. Поклонники
живо обсуждают грудь балерины, которая грозилась вот-вот выпасть из декольте.
Самые внимательные пользователи Сети, присмотревшись к Анастасии Волочковой, вынесли ей суровый приговор: "Срочно на
стол к пластическому хирургу". Бывшей приме Большого театра настоятельно
порекомендовали сделать подтяжку груди, мол, 43 года, уже давно пора.
"Настя, бегом к косметологу грудь подтягивать. Сначала к
спонсорам за деньгами, потом в клинику (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Волочкова ужас. у нее сиськи настолько
отвисли, что уже начали отваливаться ! на фото видно замазанный тональником
шов. знаете, все это напоминает сифилис! при нем тоже некоторые части тела
отваливаются!" – комментируют фото читатели "Дни.ру".
Отметим, что многие звезды решили проблему потерявшего форму
бюста кардинально. Знаменитости согласились на маммопластику сразу после рождения детей. По
слухам, к этой процедуре прибегали Виктория Бекхэм, Деми Мур, Ирина Дубцова, певица Натали,
Екатерина Стриженова и Алена Шишкова.