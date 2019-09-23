Бывший президент Украины Петр Порошенко едва не погиб в центре Киева. Происшествие с участием политика попало на видео.

Бывший президент Украины Петр Порошенко едва не погиб в центре Киева. Происшествие с участием политика попало на видео.Экс-президент случайно стал героем очередного выпуска на ютуб-канале "Останови лося". Активисты снимают на видео нарушения правил дорожного движения. На сей раз авторы проекта дежурили у Верховной рады.Оказалось, что нарушать законы себе позволяют как парламентарии от пропрезидентской "Слуги народа", так и депутаты оппозиционных партий. Наплевал на правила и Петр Порошенко.Автомобиль бывшего президента остановился в неположенном для этого месте.Порошенко быстро вышел из транспортного средства и стал переходить дорогу на красный свет, к тому же вне пешеходного перехода.В этот момент по улице было активное движение транспорта. и помощник едва перешли дорогу, как у них за спиной пронесся грузовик, несколько раз посигналивший нарушителям.По словам авторов проекта, за нарушение правил дорожного движения бывшего президента должны оштрафовать на 255 гривен. Еще 51 гривну Порошенко обязан заплатить за переход дороги в неположенном месте.Бывший президент в последнее время стал фигурантом 13 уголовных дел. иногда приходит на допросы, однако чаще игнорирует повестки от следователей. На днях начались аресты связанных с ним активов: внимание следователей привлек завод "Кузня на Рыбальском", который, по некоторым данным, связан с отмыванием преступных доходов.