Девять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести после того, как водитель маршрутного транспортного средства отвлекся от управления машиной. По предварительным данным, мужчина попытался размотать провод наушников.

Девять человек получили травмы в результате аварии с участием автобусов в израильском городе Бейтар-Илит, расположенном на западном берегу реки Иордан. Инцидент произошел в минувший четверг, 19 сентября, однако видео было опубликовано только сейчас.Как сообщают местные СМИ, водитель автобуса отвлекся на наушники и прозевал перекресток с круговым движением. В тщетной попытке избежать столкновения с микроавтобусом он свернул вправо и выехал на тротуар, где едва не раздавил пешеходов, среди которых была женщина с младенцем в коляске.Затем маршрутное транспортное средство помчалось вдоль улицы, ломая деревья. В итоге оно доехало до остановки, где в тот момент находились пассажиры, и врезалось в другой автобус.Уточняется, что наиболее серьезно пострадали 15-летняя девочка с повреждениями головы, состояние которой оценивается как тяжелое, и 19-летний молодой человек, получивший травмы средней степени тяжести. Все травмированные находились в салоне автобуса.