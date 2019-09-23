Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился в Челябинске, где Трактор принимал нижнекамский Нефтехимик. Гости выиграли 2:1 и прервали серию из четырех поражений.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился в Челябинске, где "Трактор" принимал нижнекамский "Нефтехимик". Гости выиграли 2:1 и прервали серию из четырех поражений.В каждом из периодов было заброшено по одной шайбе. В первой 20-минутке Мэтт Уайт реализовал численное преимущество и вывел "Нефтехимик" вперед. Во втором периоде Андрей Попов, также в большинстве, сравнял счет. А в средине третьего игрового отрезка Александр Брынцев забросил в ворота "Трактора" вторую шайбу. Как оказалось, победную.У "Трактора" осталось 11 очков, и он занимает шестое место в Восточной конференции. "Нефтехимик" набрал 9 очков и идет восьмым, также на Востоке.