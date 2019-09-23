Певица МакSим (наст.имя – Марина Максимова) порадовала поклонников фотографией своей младшей дочери, которую до этого долго скрывала. Снимок девушка опубликовала в своем микроблоге.
<a href="https://33live.ru/novosti/23-09-2019-nosik-to-mamin-maksim-vpervye-pokazala-vtoruyu-doch.html" target="_blank">Носик-то мамин: МакSим впервые показала вторую дочь</a> - Певица МакSим (наст.имя – Марина Максимова) порадовала поклонников фотографией своей младшей дочери, которую до этого долго скрывала. Снимок девушка опубликовала в своем микроблоге.
[url=https://33live.ru/novosti/23-09-2019-nosik-to-mamin-maksim-vpervye-pokazala-vtoruyu-doch.html]Носик-то мамин: МакSим впервые показала вторую дочь[/url] - Певица МакSим (наст.имя – Марина Максимова) порадовала поклонников фотографией своей младшей дочери, которую до этого долго скрывала. Снимок девушка опубликовала в своем микроблоге.