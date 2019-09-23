Певица МакSим (наст.имя – Марина Максимова) порадовала поклонников фотографией своей младшей дочери, которую до этого долго скрывала. Снимок девушка опубликовала в своем микроблоге.Новость дополняется

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