Недовольные жители Боголюбово поделились своими опасениями насчет строительства нового магазина с депутатом Заксобрания от Суздальского района.

Недовольные жители Боголюбово поделились своими опасениями насчет строительства нового магазина с депутатом Заксобрания от Суздальского района.Чем торговать будем? Жители поселка Боголюбово новостроек побаиваются. Про стройплощадку посреди усадебной застройки на улице Пушкина говорят: мол, еще один сетевой магазин в поселке - лишний. Будут шум, пьянь, а поблизости - школа. Но точно пока никто ничего не знает.Андрей Лобанов, владелец соседнего дома: "План там он показал вообще-то. Тут сначала будет магазин, а потом будет стоянка. Ну не знаю, мы еще не поняли ничего... Если что-то будет не по-нашему - мы обращаться тогда будем. Что делать... В администрацию пойдем."По словам руководящего работами представителя собственника, уже получено разрешение от инспекции по охране памятников, поскольку в паре сотен метров от объекта находится Боголюбовский монастырь. Сейчас идет получение дальнейшей разрешительной документации. На месте двух снесенных изб запланировано одноэтажное нежилое здание с автостоянкой. Плюс - благоустройство примыкающей территории.Тигран Степанян, представитель собственника объекта: "Мы снесли там дома, соответственно. И готовим документы по строительству нежилого здания. Магазина. Какой магазин будет - продуктовый или промтовары - мы еще не решили."Настороженные жители обратились к своему депутату от Суздальского района, заместителю председателя Заксобрания Вячеславу Картухину с просьбой вмешаться в ситуацию.Вячеслав Картухин, депутат Заксобрания от Суздальского района: "Я, как депутат, оформил запрос в адрес руководства администрации района. С тем, чтобы руководство района максимально изучило этот вопрос - и с точки зрения норм законодательства размещения такой торговой точки. И вообще - необходимости таких торговых точек."Вячеслав Картухин заверил, что будет держать вопрос на своем личном контроле - и дальнейшее решение по стройке обязательно будет выверено в интересах жителей Боголюбово.Михаил Язынин, Александр Чернышев, Александр Голубев. Вести-Владимир.