Звезда сериала Моя прекрасная няня поделилась самым сокровенным. Анастасия Заворотнюк призналась, в чем для нее смысл жизни.

Звездасериала "Моя прекрасная няня" поделилась самым сокровенным. АнастасияЗаворотнюк призналась, в чем для нее смысл жизни.Беседа с актрисой, которой ранеедиагностировали рак мозга, готовилась в течение двух лет. Знаменитость заявила,что очень не любит, когда ее жалеют. В ее жизни было много перипетий и невзгод,но каждый раз Анастасия Заворотнюк с достоинством выходила из сложных ситуаций,не позволял себе опустить руки.Материал дополняется