Звезда
сериала Моя прекрасная няня поделилась самым сокровенным. Анастасия
Заворотнюк призналась, в чем для нее смысл жизни.
Звезда
сериала "Моя прекрасная няня" поделилась самым сокровенным. Анастасия
Заворотнюк призналась, в чем для нее смысл жизни.
Беседа с актрисой, которой ранее
диагностировали рак мозга, готовилась в течение двух лет. Знаменитость заявила,
что очень не любит, когда ее жалеют. В ее жизни было много перипетий и невзгод,
но каждый раз Анастасия Заворотнюк с достоинством выходила из сложных ситуаций,
не позволял себе опустить руки.
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