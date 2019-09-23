Около четырех миллионов рублей получит Башкирия на ликвидацию последствий урагана, который обрушился на республику 19 сентября. Об этом сообщает ГТРК Башкортостан.

Около четырех миллионов рублей получит Башкирия на ликвидацию последствий урагана, который обрушился на республику в сентябре. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".Такая сумма была названа сегодня на оперативном совещании, еженедельно проходящем в правительстве республики. Как рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров, пострадавшие от стихии районы уже сегодня должны получить выделенные средства. Главная задача — как можно быстрее закончить работы по благоустройству.Как известно, 19 сентября на республику обрушилась стихия. Были повалены около сотни деревьев, рекламные щиты, остановки общественного транспорта. Пострадали кровли жилых домов и социальных объектов, повреждено несколько автомобилей. Кроме того, в 158 населенных пунктах было нарушено электроснабжение.