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<a href="https://33live.ru/novosti/23-09-2019-ona-umiraet-pacientka-togo-zhe-medcentra-o-sostoyanii-zavorotnyuk.html" target="_blank">Она умирает: пациентка того же медцентра о состоянии Заворотнюк</a> - Появились новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк. Журналисты раздобыли комментарий пациентки той же клиники, где якобы находится звезда сериала Моя прекрасная няня.