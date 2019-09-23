Злоумышленник попросил у заявительницы телефон для срочного звонка, а затем, воспользовавшись мобильным приложением, установленным в смартфоне, произвел перечисление денег на свой счет...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в краже денежных средств с банковских счетов пожилой женщины.В полицию с заявлением обратилась 74-летняя москвичка. Пенсионерка сообщила, что с принадлежащих ей банковских счетов, открытых и обслуживаемых в одном из банков на Нижегородской улице пропали денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Люблинской улице задержали подозреваемого – 36-летнего жителя столицы. Установлено, что злоумышленник попросил у заявительницы телефон для срочного звонка, а затем, воспользовавшись мобильным приложением, установленным в смартфоне, произвел перечисление денег на свой счет, после чего отдал телефон пенсионерке и скрылся. Похищенными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60