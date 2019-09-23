При заключении кредитного договора злоумышленник представил сотруднику банка поддельную справку о доходах и копию трудовой книжки, не соответствующую действительности...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Якиманка задержали мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В полицию с заявлением обратился представитель одного из банков. Мужчина сообщил, что в дополнительный офис банка на улице Большая Якиманка обратился гражданин для оформления потребительского кредита, представив при этом необходимый пакет документов. Заключив кредитный договор и получив денежные средства, мужчина впоследствии условия договора не выполнил, платежи по погашению кредита не осуществлял. Материальный ущерб составил более 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по месту жительства на Ставропольской улице задержали подозреваемого – 49-летнего жителя столицы. Установлено, что при заключении кредитного договора злоумышленник представил сотруднику банка поддельную справку о доходах и копию трудовой книжки, не соответствующую действительности.Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60