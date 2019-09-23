Телеведущая прокомментировала состояние актрисы Анастасии
Заворотнюк. Елена Малышева порассуждала об ЭКО в программе Жить здорово! на
Первом канале.
Телеведущая прокомментировала состояние актрисы Анастасии
Заворотнюк. Елена Малышева порассуждала об ЭКО в программе "Жить здорово!" на
Первом канале.
В октябре 2018 года Анастасия Заворотнюк родила третьего
ребенка – дочь Милу. Вскоре после появления малышки на свет у звезды сериала "Моя
прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Есть версия, что онкология
развилась именно на фоне экстракорпорального оплодотворения, к которому якобы
прибегла артистка.
По словам экспертов программы "Жить здорово!", опухоль может
прогрессировать при ЭКО только в том случае, если она уже была до начала процедуры
и ее по каким-то причинам не выявили. Возможно, именно это произошло с Анастасией
Заворотнюк.
Ведущая шоу Елена Малышева также отметила, что в России
достаточно высокотехнологичных медицинских центров, где помогают женщинам, мечтающим
о материнстве. В этих клиниках пациентки проходят тщательное, а главное бесплатное
обследование всего организма. Малышева подчеркнула, что решила не обращаться к отечественным медикам, а проходить процедуру за
границей.
"Очень часто отъезд играет злую шутку с людьми. Может быть,
если бы Настя осталась в России, все было бы лучше. Может, и нет, мы не знаем.
Но любви здесь точно было бы больше. Если говорить
об , это огромная трагедия. Поэтому пожелаем близким
держаться, а ей самой – выкарабкаться", – сказала Елена Малышева.