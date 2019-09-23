Телеведущая прокомментировала состояние актрисы Анастасии Заворотнюк. Елена Малышева порассуждала об ЭКО в программе Жить здорово! на Первом канале.

Телеведущая прокомментировала состояние актрисы АнастасииЗаворотнюк. Елена Малышева порассуждала об ЭКО в программе "Жить здорово!" наПервом канале.В октябре 2018 года Анастасия Заворотнюк родила третьегоребенка – дочь Милу. Вскоре после появления малышки на свет у звезды сериала "Мояпрекрасная няня" диагностировали рак мозга. Есть версия, что онкологияразвилась именно на фоне экстракорпорального оплодотворения, к которому якобыприбегла артистка.По словам экспертов программы "Жить здорово!", опухоль можетпрогрессировать при ЭКО только в том случае, если она уже была до начала процедурыи ее по каким-то причинам не выявили. Возможно, именно это произошло с АнастасиейЗаворотнюк.Ведущая шоу Елена Малышева также отметила, что в Россиидостаточно высокотехнологичных медицинских центров, где помогают женщинам, мечтающимо материнстве. В этих клиниках пациентки проходят тщательное, а главное бесплатноеобследование всего организма. Малышева подчеркнула, что решила не обращаться к отечественным медикам, а проходить процедуру заграницей."Очень часто отъезд играет злую шутку с людьми. Может быть,если бы Настя осталась в России, все было бы лучше. Может, и нет, мы не знаем.Но любви здесь точно было бы больше. Если говоритьоб , это огромная трагедия. Поэтому пожелаем близкимдержаться, а ей самой – выкарабкаться", – сказала Елена Малышева.