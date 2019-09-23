Две боевые машины десанта разбились на учениях Центр-2019 в Оренбургской области в пятницу.

Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" в Оренбургской области в пятницу.Это произошло во время массового десантирования техники военно-воздушных сил. У машин отказали парашютные системы. Экипажа внутри не было, поэтому раненых и пострадавших нет.Причины инцидента устанавливаются, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.16-21 сентября в России проходили самые крупные военные учения года — "Центр-2019". Боевые задачи на земле, в воздухе и на море отрабатывали 128 тысяч солдат, более 20 тысяч единиц военной техники, 600 летательных аппаратов и боевые корабли. Отличительной особенностью маневров стало участие в них контингентов еще семи азиатских стран — Индии, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Китая. Причем решение об участии китайских подразделений принял лично лидер КНР Си Цзинпин.